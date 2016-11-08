В МИД Украины допрашивали генерального консула Польши во Львове, который назвал Бандеру бандитом

Министерство иностранных дел Украины провело беседу с генконсулом Польши во Львове Веславом Мазуром из-за его высказываний относительно нацистского преступника Степана Бандеры. Веслав Мазур сказал, что сожалеет о том, что Украинцы мало знают о своей истории.

Об этом сообщил МИД в ответ на обращение народного депутата Олега Мусия. Представители МИД Украины, цитируя Веслава Мазура, написали, что генконсул «не намерен повторять подобные заявления независимо от его личных убеждений».

«По моему требованию объявить Генерального консула Республики Польша во Львове Веслав Мазур персоной нон грата на Украине за его высказывания относительно Степана Бандеры, МИД провело с ним «воспитательную беседу», — написал Олег Мусий на своей странице в Facebook.

МИД заявил, что отслеживает действия и заявления Веслава Мазура, чтобы определить целесообразность утверждения его генконсулом Польши в Луцке.

Как сообщал польско-украинский портал, говорится о высказывании Веслава Мазур 21 сентября во время заседания комиссии Сейма по делам эмиграции и связям с поляками за рубежом (она утвердила кандидатуру господина Мазура на должность Генконсула в Луцке).

Депутат Сейма Войцех Земняк спросил, как Веслав Мазур наладит работу в Луцке, учитывая то, что в последние месяцы польско-украинские отношения были напряженными. Особенно на фоне постановления польского парламента о Волыни, ведь Луцк был в центре этих событий в годы Второй мировой войны, а на Волыни особенно почитают преступника Бандеру и бандитов УПА.

Веслав Мазур на это ответил, что имел однозначную позицию по Волыни, УПА и Бандеры еще с начала своей карьеры. «К сожалению, так сложилось — может, даже немного недипломатично, — что если Президент Ющенко перед окончанием своей карьеры признал Бандеру „героем“, как и УПА, на вопрос журналиста, что я об этом думаю, я ответил сразу: как бандит может быть героем?» — поделился своим мнением Мазур.

И добавил: «Считаю, что украинцы еще мало знают историю, и им надо показывать те все преступления, которые сделали эти люди. Мне кажется, что разговор, сотрудничество и наша открытость приведет к тому, что они все-таки признают и поймут, что они делали. Я также убежден, что мы будем продолжать эту политику. Независимо от различных стратегий, нужно называть вещи своими именами — геноцид является геноцидом».