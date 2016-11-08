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Украинские боевики обстреливают КПП «Еленовка» на южных подступах к Донецку

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 19:52 Новость: тема тэги гео
Еленовка

На этом контрольно-пропускном пункте 8 ноября, в момент обстрела находилась очередь из автомобилей с людьми, ожидавшими перехода через КПП.

Вот что сообщают про сложившуюся опасную ситуацию в оперативном командовании ДНР: «Около 17:00 украинская армия начала массированный обстрел из артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм окрестностей КПП „Еленовка“. Мирных жителей, которые пытались проехать, срочно отправили в направлении Донецка, военнослужащие пограничной службы укрылись в блиндажах, обстрел продолжается».

По данным представителя командования, на начало седьмого вечера с позиций ВСУ было выпущено минимум 52 мины и более десяти артснарядов. Движение через КПП остановлено. Под огнем ВСУ также находятся окрестности Докучаевска и район поселка Александровка Петровского района Донецка.

Напомним: в результате обстрела украинскими силовиками КПП «Еленовка» в апреле 2016 года погибли четверо мирных граждан, в том числе беременная женщина. Шесть человек тогда же были ранены. Обстрел велся из минометов калибром 120 мм.

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Денис Виноделов

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