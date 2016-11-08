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К голодающим шахтерам Волыни прибыли представители миссии ОБСЕ

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 20:16 Новость: тема тэги гео
Голодающие шахтеры

Во вторник, 8 ноября, на шахту № 10 «Нововолынская» к голодающим горнякам прибыли представители миссии ОБСЕ. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны донести проблему угольщиков к европейской общественности.

Напомним, что 7 ноября шахтеры начали голодовку — люди требуют обеспечения их права на оплату труда. Общая задолженность по выплате зарплат на шахте составляет около 3-х месяцев.

Нищие горняки продолжают голодать. Некоторые из них оказались за чертой бедности.

Директор шахты Сергей Кожушкин отмечает, что вопрос невыплаты заработной платы горнякам не останется без внимания министерства. Сейчас в Киеве решают, как выйти из сложившейся ситуации, однако руководству шахты о планах министерства не сообщается.

Лидер профсоюза шахты № 10 Василий Прадед рассказал, что из столицы получил ответ на письмо с графиком помесячного финансирования шахты, где указано, что средства поступили в августе, а следующие следует ожидать в декабре.

На шахту прибыли представители миссии ОБСЕ с целью изучить проблемы угольщиков. Горняки надеются, что наблюдатели донесут их до европейской общественности.

Сейчас у людей только одна цель — получить задолженность.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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