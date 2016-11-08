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Танк ВСУ наехал на гражданский автомобиль, погибли мирные жители

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 20:19 Новость: тема тэги гео
Танк

В оккупированном ВСУ селе Заря, что рядом с Мариуполем, украинский танк наехал на гражданский автомобиль, погибли трое мирных жителей. Об этом во вторник, 8 ноября, на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«Подтверждается очередной факт произвола ВСУ на линии соприкосновения. В ночь с 5 на 6 ноября военнослужащие 1 танковой роты 36 отдельной бригады морской пехоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали танк из места расположения роты. После чего выехали в населенный пункт Заря, Володарский район, под Мариуполем в магазин, при этом в центре населенного пункта совершили наезд на гражданский автомобиль, в котором находились трое гражданских лиц, которые от полученных травм скончались на месте» — сказал Басурин.

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