Танк ВСУ наехал на гражданский автомобиль, погибли мирные жители

В оккупированном ВСУ селе Заря, что рядом с Мариуполем, украинский танк наехал на гражданский автомобиль, погибли трое мирных жителей. Об этом во вторник, 8 ноября, на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«Подтверждается очередной факт произвола ВСУ на линии соприкосновения. В ночь с 5 на 6 ноября военнослужащие 1 танковой роты 36 отдельной бригады морской пехоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали танк из места расположения роты. После чего выехали в населенный пункт Заря, Володарский район, под Мариуполем в магазин, при этом в центре населенного пункта совершили наезд на гражданский автомобиль, в котором находились трое гражданских лиц, которые от полученных травм скончались на месте» — сказал Басурин.