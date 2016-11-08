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Главная ДНР передала тела военнослужащих ВСУ Украины опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 20:23

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Представители оперативного командования ДНР сегодня передали украинской стороне останки двух военнослужащих ВСУ. Процедура прошла в Донецком городском морге больницы им. Калинина под руководством начальника штаба оперативного командования ДНР Руслана Якубова и заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина. Погибшие служили в националистическом батальоне «Донбасс» и участвовали в карательной операции против народа ДНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее