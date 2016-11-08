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ДНР передала тела военнослужащих ВСУ Украины

опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 20:23
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Представители оперативного командования ДНР сегодня передали украинской стороне останки двух военнослужащих ВСУ. Процедура прошла в Донецком городском морге больницы им. Калинина под руководством начальника штаба оперативного командования ДНР Руслана Якубова и заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина. Погибшие служили в националистическом батальоне «Донбасс» и участвовали в карательной операции против народа ДНР.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"