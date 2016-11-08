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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 20:26

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинское командование затягивает процесс увольнения военнослужащих шестой волны мобилизации и готовит списки резервистов для призыва в рамках седьмой волны. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко. Он отметил, что уровень морально-психологического состояния в рядах ВСУ продолжает оставаться низким.

"Основной причиной является затягивание процесса демобилизации солдат, призванных на службу в период шестой волны мобилизации", - пояснил Марочко.

"В штабы подразделений и соединений вооруженных сил Украины в зоне так называемой "АТО" поступило распоряжение о немедленном увольнении в запас оставшихся военнослужащих, однако в связи с нехваткой личного состава этот процесс затягивается", - уточнил он.

"Кроме того, растет недовольство задержками в выплатах денежного довольствия личному составу. Особенно остро эта проблема стоит в 24-й бригаде вооруженных сил Украины", - подчеркнул Марочко.

Он сообщил, что в то же время военными комиссариатами Украины "в срочном порядке проводится формирование списков резервистов, подлежащих призыву в рамках седьмой очереди частичной мобилизации".

"Однако, по сообщениям даже украинских СМИ, отношение военнообязанных к мобилизации и прохождению военной службы в вооруженных силах Украины характеризуется как негативное", - добавил майор.

Марочко отметил, что вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также наращивают военный потенциал своих подразделений в зоне так называемой "АТО".

"Так, по нашим данным, вооруженные силы Украины проводят мероприятия по укреплению оборонительных позиций вдоль линии соприкосновения. Личным составом первого батальона 54-й бригады ВСУ, в состав которой частично вошли бойцы "Правого сектора", ведется укрепление оборонительных позиций в районе населенного пункта Луганское", - рассказал он.

"Хочу уточнить, что из этого района подразделения вооруженных сил Украины практически постоянно ведут провокационный огонь по позициям Народной милиции ЛНР", - подчеркнул представитель Народной милиции.

Он отметил, что эти факты служат еще одним подтверждением того, что украинская сторона не желает мирным путем урегулировать сложившуюся ситуацию на Донбассе и игнорирует все соглашения и договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске.

"В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно", - заверил официальный представитель оборонного ведомства Республики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее