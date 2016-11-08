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Трудовой Донбасс: в ДНР добыта 10 — миллионная тонна угля

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 20:28 Новость: тема тэги гео
Шахтеры

Это произошло на шахте «Шахтерская — Глубокая». Вот что рассказал ее директор Сергей Назаров: «Сегодня в Республике добыта 10-миллионная тонна угля. Эту миссию выполнила шахта „Шахтерская-Глубокая“. Наше предприятие является градообразующим, на нем работает 2 226 человек. Этот коллектив был проверен в тяжелые времена, он любит свое предприятие, отдает все силы и знания ради светлого будущего нашего региона».

Шахта расположена в городе Шахтерск, который еще в августе 2014 года был освобожден от украинских карателей. Эта одна из молодых и глубоких шахт бывшего СССР. Здесь добывается ценнейший энергетический уголь.

На шахте среднесуточная добыча угля составляет 2 300–2 400 тонн. В настоящее время функционируют две лавы, которые обеспечат работой горняков до 2018 года. В перспективе планируется открытие новых лав.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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