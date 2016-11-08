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Главная Помощник прокурора задержан с поличным в ЛНР опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 20:36

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР выявлена, разоблачена и задокументирована преступная схема вымогательства взяток со стороны сотрудников прокуратуры. Установлено, что с августа 2016 года и по настоящее время Сумин.К.О., будучи помощником прокурора Славяносербского района Генеральной прокуратуры ЛНР, вымогал и получал взятки от граждан за минимизацию штрафных санкций при привлечении к административной ответственности, а также систематически вымогал взятки в виде денежных средств в крупном размере с физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности ЛНР за оказание общего покровительства при проведении коммерческой (предпринимательской) деятельности, с возможностью беспрепятственного (без проверок) ее осуществления. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, после получения денежных средств, в сумме 15 000 рублей, помощник прокурора Славяносербского района Генеральной прокуратуры ЛНР Сумин К.О. задержан сотрудниками МГБ ЛНР с поличным. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее