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Главная МГБ ЛНР установило имена офицеров СБУ, курировавших луганских нацистов-"ультрас" опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 20:39

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сотрудники Министерства государственной безопасности ЛНР установили личности офицеров Службы безопасности Украины, организовавших и курировавших деятельность ликвидированной в Луганске подпольной неонацистской организации. Об этом сегодня сообщили в МГБ. Ранее сотрудники органов госбезопасности в рамках расследования дела в отношении фанатов-"ультрас" футбольного клуба "Заря" выявили эпизоды подрывной работы на территории Республики молодчиков, завербованных спецслужбами и военной разведкой Украины.

К настоящему времени задержаны два лидера фанатской группировки, являющейся подпольным отделением признанного в ЛНР террористической организацией нацбатальона "Азов", боевики которого причастны к массовым убийствам жителей Республики.

"Лидер неонацистской группировки Артём Ахмеров, сотрудничающий со следствием, сдал своих непосредственных кураторов из украинских спецслужб", - говорится в сообщении МГБ.

"Он отметил, что в центре подготовки в Чугуеве им дали контактные номера телефонов и направили в Северодонецк, где на них вышли сотрудники спецслужб. По словам Ахмерова, они получили необходимые инструкции, позывные лиц, с которыми в последующем находились в контакте", - рассказали в ведомстве.

"Следствием установлено, что создателями в Луганске террористической организации неонацистского толка были действующие сотрудники Службы безопасности Украины, занимающиеся борьбой с терроризмом: Погорелов Евгений Владимирович, Жусь Сергей Владимирович, Чернышев Юрий Владимирович, Глуховцев Юрий Леонидович", - сообщили в МГБ.

"Непосредственным куратором, отвечавшим за деятельность группировки, был Адвена Алексей Алексеевич. Общее руководство осуществляли заместитель начальника управления СБУ в Луганской области Вербицкий Игорь Михайлович", - отметили в Министерстве госбезопасности.

Ранее в МГБ сообщили, что в ходе оперативных мероприятий помимо Ахмерова также был задержан еще один лидер подпольной группы нацистов-"ультрас" Владислав Овчаренко. Он тоже подозревается "в передаче информации, составляющей государственную тайну, а также хранении символики батальона "Азов", "Правого сектора", ФК "Заря" ("Ультрас Чoрно-бiлi"), распространении неонацистской литературы и листовок с призывами к свержению конституционного строя Республики".

Ахмеров рассказал, что летом 2014 он и его товарищи проходили подготовку в тренировочном лагере одного из нацбатов в районе Чугуева в Харьковской области.

Позднее в ходе встречи в Одессе лидер движения "ультрас" ФК "Заря" Никита Рыбаченко предлагал провести в ЛНР "зачистку памятников, которые были поставлены неукраинской властью". При этом Рыбаченко советовал привлекать к террористическим акциям несовершеннолетних, аргументируя это тем, что подростки не будут нести уголовную ответственность в силу возраста. Также кураторы ставших на путь террора "ультрас" рекомендовали им вступать в ряды Народной милиции ЛНР и затем "ликвидировать военнослужащих Республики". Ахмеров сообщил, что, по словам Рыбаченко, на территории ЛНР действуют несколько неофашистских групп из числа фанатов ФК "Заря", курируемые, в том числе, Службой безопасности Украины.

Ахмеров и Овчаренко рассказали, что они регулярно получали от представителей украинской военной разведки и СБУ задания по сбору в Республике сведений военного и политического характера. При этом кураторы обещали неонацистам денежное вознаграждение за их шпионскую деятельность. Однако молодые люди и сами находили способы обогащения.

В частности, Овчаренко на своей странице в социальной сети Twitter, которую он вел под псевдонимом "Луганська хунта", разместил сообщение с призывом присылать ему пожертвования на переезд из ЛНР в Киев. Деньги присылала в том числе и Мария Варфоломеева, задержанная сотрудниками МГБ 9 января 2015 года во время фотосъемки жилых кварталов и мест дислокации подразделений ЛНР. Правоохранители установили ее причастность к обстрелам Луганска 27 января 2015 года, в результате которых несколько человек погибли, десятки мирных жителей получили ранения. Впоследствии Варфоломеева была передана украинской стороне в ходе обмена пленными 3 марта 2016 года. Однако, как рассказал Ахмеров, "на самом деле Овчаренко никуда не собирался уезжать из Луганска, а тратил деньги на свои личные нужды: сидел в кальянной, пил пиво, тратил на свою девушку, а также спонсировал этими деньгами (участников подпольной организации неонацистов) "Украинского" и "Раскольникова". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее