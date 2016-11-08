Скандальный эпизод в фильме «Волынь»: орудия убийства бандеровцы освящали в храмах

Украинская писательница Оксана Забужко в истерике. До такого состояния ее довел польский фильм «Волынь», рассказывающий о том, как жестоко бандеровцы убивали этнических поляков на территории западной Украины в 1943 году. Впрочем, взволновали Оксану Забужко совсем не сцены зверских убийств бандеровцами поляков, включая малых детей. Потряс ее эпизод освящения орудий убийств — ножей, топоров, кос в греко-католических храмах.

«У нас уже есть один фронт на Юго-Востоке, а теперь поляки открыли второй» — заявила украинская писательница, у которой недавно вышла книга о «героях АТО». «Мне было очень больно смотреть сцену освящения ножей в Греко-католической церкви. Я считаю, что она заимствована из романтической мифологии. Она есть у Тараса Шевченко в поэме «Гайдамаки», — подчеркнула она.

Тем не менее, исторический консультант фильма, доктор гуманитарных наук Леон Попык, защитивший диссертацию «История епархии Луцка 1926—1939 гг." и сотрудник польского Института национальной памяти уже заявил, что располагает свидетельствами очевидцев, подтверждающих, что косы, ножи и топоры, которыми украинские националисты убивали поляков и евреев, действительно освящались в греко-католических храмах Волыни.

Впрочем, сегодня оружие украинцев, которым убивают жителей Донбасса, также освящается украинскими попами. Мало того, глава раскольнической украинской церкви Киевского патриархата Филарет на днях вообще заявил, что Донбасс должен искупить свой грех страданием и кровью!