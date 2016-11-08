Воякам ВСУ в зоне проведения карательной операции не хватает трусов и шапок

Украинско-фашистские захватчики Донбасса обеспечены теплыми вещами на 90%, сообщила начальник управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк во вторник, 8 ноября.

По словам Гаврилюк, карателей преступной хунты не полностью обеспечили шапками, утепленными полевыми куртками и брюками, ботинками, зимними перчатками, носками и нательным бельем.

Не хватает воякам зимних шапок, флисовых курток-утеплителей и утепленного белья, которые не поступили в срок от предприятий-производителей.

Несмотря на нехватку одежды, украинские боевики не прекращают обстреливать мирные города ДНР и ЛНР, согреваясь алкогольными суррогатами.