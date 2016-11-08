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Жителям Украины настоятельно рекомендуют не открывать окна, чтобы не «палить» субсидию

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 21:19 Новость: тема тэги гео
Отопление гривны

В этом году на Тернопольщине более 170 000 семей оформили субсидии на общую сумму почти 2 миллиарда гривен. Сейчас количество пользователей субсидий в полтора раза больше, чем в соответствующий период прошлого года. Всех, кто пользуется субсидиями, просят экономно потреблять энергию.

Тернопольщина одна из областей, где наиболее активно оформляют субсидии. Это связано с низким уровнем доходов жителей края.

«Сейчас оформлено субсидий на общую сумму — почти два миллиарда гривен. Мы активно проводили информационную кампанию о том, насколько выгодно пользоваться субсидиями и почему стоит при этом экономить. Не надо открывать окна, чтобы выжечь субсидию, не надо дописывать себе кубов. Поскольку это не выгодно. А выгодно экономить. Поэтому многие жители области проводят энергоэффективные мероприятия. Сейчас есть государственные программы по поддержке этих мероприятий и многие жители области ними уже воспользовались. Благодаря экономии энергии жителями, государство смогло сэкономить более одного миллиарда ста миллионов гривен. Также мы обратились к премьер-министру Украины, чтобы он инициировал вопрос монетизации сэкономленных средств, то есть, чтобы сэкономленные средства вернули либо в виде денежной помощи, либо в виде энергоэффективных мероприятий», — мечтательно заявил директор департамента социальной защиты Тернопольской ОГА Вадим Боярский.

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