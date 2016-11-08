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Главная Заявление министра госбезопасности ЛНР о задержании сотрудника Генпрокуратуры опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 21:26

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сотрудниками МГБ ЛНР 7 ноября, после получения взятки в размере 15 тысяч рублей задержан помощник прокурора Славяносербского района генеральной прокуратуры ЛНР гражданин Сумин Константин Олегович. Установлено, что начиная с августа 2016 года гражданин Сумин, пользуясь своим служебным положением, вымогал взятки за крышевание преступных схем среди предпринимателей. Таким образом в действиях гражданина Сумина усматриваются признаки и тяжкого состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 5, статьи 359 уголовного кодекса ЛНР - "получение взятки". Учитывая статус задержанного, материалы следствия и собранная доказательная база переданы для расследования в Генеральную прокуратуру, сотрудником которой он является. Надеемся на всесторонне и объективное расследование выявленного факта коррупции. Хотелось бы отметить, что подобные инциденты не имеют в Республике системного характера и являются лишь отголоском существования коррупционной системы Украины. Вместе с тем, данные факты существенно подрывают доверие к народной власти нашей Республики и несут угрозу её безопасности. В связи с этим обращаюсь ко всем гражданам - если государственные служащие любого ранга вымогают у вас взятку за оказание сомнительных услуг, незамедлительно обращайтесь в органы государственной безопасности ЛНР. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее