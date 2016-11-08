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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 8 Ноября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 21:30

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике продолжает обостряться. За прошедшие сутки украинские силовики одну тысячу семьдесят два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 8 ноября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил по территории Республики сто двенадцать артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, триста девяносто две мины калибра 120 и 82 мм и шесть танковых снарядов. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись населенные пункты Зайцево, Горловка, Железная Балка, Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Веселое, Докучаевск, Оленовка, Саханка, Ленинское, Октябрь, Коминтерново и поселок Трудовские Петровского района Донецка. Обстрелы велись по приказу командиров Украины Панченко, Брусова, Шаптала, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого. От артиллерийского, минометного и стрелкового огня с позиций украинских силовиков по населенным пунктам в Зайцево получили повреждения четыре дома на улицах Мирная, Полетаева, Рыбалко и Руднева. При прямом попадании 120-мм мин в крышу дома по адресу Руднева, дом 27, никто не пострадал. В Оленовке повреждено пять жилых домов по улицам Фрунзе, Ленина и Переездная. В Докучаевске в результате обстрела из стрелкового оружия ранение получила Гондас Любовь Михайловна 1940 года рождения. Продолжаются целенаправленные обстрелы жизненно важных объектов инфраструктуры Республики. Так, в течение суток в ходе минометного обстрела произошел обрыв линии электропередач, вследствие чего без света остались более семидесяти жилых домов в Саханке. К тому же, в Ясиноватском районе силы специальных операций Украины активно использовали средства радиопомех мобильной сотовой связи, тем самым пытаясь блокировать вызов экстренных служб, в том числе пожарной и скорой помощи», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее