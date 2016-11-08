Сводка событий Новороссии за 8 ноября 2016 года

Cегодня украинские силовики около пяти вечера открыли огонь по пункту пропуска в поселке Еленовка. Сейчас он закрыт, пропускные операции приостановлены. Ирина Геращенко заявила, что Киев настаивает на создании безопасных условий для мирных жителей, которые ежедневно пересекают контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе.

С января 2015 года по решению украинских властей в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через пропускные пункты. При этом Киев прекратил работу большей части пунктов, на нескольких оставшихся скапливаются километровые автомобильные очереди, люди проводят в них больше суток.

Гуманитарная подгруппа по урегулированию ситуации заслушает на заседании в среду отчет координатора ОБСЕ Тони Фриша о его поездке в Донбасс, где он посещал пленных. Завтра к работе группы присоединятся Виктор Медведчук и представители СБУ, которые ведут вопросы освобождения заложников.

Мирный житель получил ранения, девять домов повреждены в результате обстрелов. "В Докучаевске ранение получила женщина. По словам Эдуарда Басурина в поселке Зайцево повреждено четыре жилых дома и еще пять домов — в Еленовке. "В ходе минометного обстрела произошел обрыв линий электропередач, из-за чего остались без света более семидесяти домов в Саханке".

Жилой дом сгорел в донецкой Горловке в результате попадания снаряда. Об этом заявили во вторник в пресс-службе МЧС ДНР. Это произошло в частном доме в Никитовском районе по улице Мирная. В результате пожара уничтожен дом полностью". Зафиксированы также прямые попадания снарядов в два дома по Улицам Полетаева и Рыбалко.