Боевой вертолет барражирует над Славянском

Из четырех боевых вертолетов марки МИ-8 военно-воздушных сил бывшей Украины, базирующихся на аэродроме Краматорска, один исполняет функцию разведчика-наблюдателя.

Этот вертолет периодически поднимают в воздух для облета местности вокруг Краматорска и Славянска. 8 ноября с 10 часов утра и до 13 часов вертолет-наблюдатель дважды отправлялся в полет.

Первый раз машина пролетела от краматорского аэродрома до южных и восточных окраин Славянска, после чего вернулась назад для дозаправки горючим. А во второй раз вертолет сначала взял курс от аэродрома на северо-восток, к краматорскому поселку Беленькая, потом снова направился на север, в сторону Славянска, где проделал круг от поселка Восточный к Славянскому Курорту и затем - на юго-запад, где возвышается гора Карачун.

От Карачуна вертолет повернул на юго-восток и вскоре приземлился на аэродроме Краматорска.