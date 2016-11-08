Ситуация на рынке труда Тернопольщины усложняется: жители массово выезжают в Россию на заработки

В последние годы значительно уменьшилось число вакансий на рынке труда в Тернопольской области, — констатируют областном центре занятости. Поэтому тысячи людей отправились в поисках заработка в Москву и другие города Российской Федерации, так как очень проблематично получить польскую визу.

В Тернопольской области есть значительный трудовой потенциал, который не используется должным образом, — отмечают эксперты. Жители края получают самую низкую зарплату на Украине. К примеру, в сфере обслуживания в среднем выплаты составляют на уровне двух тысяч гривен, в торговле зарплаты несколько выше, но все равно отстают от общеукраинских показателей.

«Не радует тот факт, что большинство работодателей Тернопольской области предлагают зарплату на уровне минимальной. Кроме того, количество вакансий остается небольшим. На одно свободное рабочее место претендует в среднем 16 безработных, а в некоторых районах еще больше: в Гусятинском — 75, Пидгаецком — 72, Бучацком — 53. Такая ситуация сложилась из-за того, что заводы и предприятия, которые ранее обеспечивали работой тысячи людей, давно обветшали. Например, в Тернополе — это Комбайновый завод, текстильная фабрика, кондитерская фабрика. Раньше тернопольскую продукцию знали даже за границей, теперь же заводы не работают. Поэтому ли и уезжают на заработки», — отмечает эксперт по подбору персонала Игорь Когут.