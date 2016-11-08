Закон об ограничении депутатской неприкосновенности хороший, однако малоэффективен, — украинский депутат

Пока в украинской Конституции будет прописан пункт о неприкосновенности народных депутатов, все попытки правоохранительных органов поймать людей будут оставаться пустым барахтаньем. Если чиновники не созреют к этим изменениям, ни народного избранника не посадят, а все законы об ограничении их неприкосновенности будут недееспособны.

Такое мнение озвучил народный депутат Украины Юрий Левченко.

По мнению нардепа, законопроект об ограничении неприкосновенности народных депутатов ситуации не изменит. Мол, только депутат услышит, что по нему будет проходить голосование, сразу же садится в авто и убегает с Украины. Ведь пока в Конституцию не внесут изменения, законопроект об ограничении неприкосновенности, даже если его и примут, то на практике он не будет действовать.

«Если существует закон, нужно, чтобы его кто-то выполнял. Представим, что за ограничение неприкосновенности таки проголосуют. Депутат приезжает к границе и пограничник ничего не может ему сделать, ведь конституционно он не имеет права задержать народного депутата. Бесспорно, предложенный законопроект очень хороший, однако без изменений в Конституцию он будет недейственным», — считает популист Левченко.

Кроме того, вопрос неприкосновенности — очень важен с точки зрения народного доверия к политикам. Ведь ни в одной стране Европы депутаты не имеют неприкосновенности за уголовные преступления.

У большинства тех, кто сидит в Верховной Раде, по словам нардепа, не хватает политической воли не только проголосовать за соответствующие изменения, но и вынести их на голосование, ведь тогда люди увидят, у кого «рука дрогнула».