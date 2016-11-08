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Донбасс: бои идут по всей линии фронта — от Луганска до Донецка, бьет тяжелая артиллерия

опубликовано vinodelov в Втр, 08/11/2016 - 22:55 Новость: тема тэги гео
Обстрел

С наступлением ночи фронт гремит боями практически на всем протяжении. Сообщение с передовой: «Северный фронт в 20:10 „мычит“ тяжелым гулом бесконечных гаубичных разрывов. Докучаевск и Еленовка. Укры проводят ротацию, активное перемещение техники, ведут артогонь по городу. Район Новотроицк-Дубки — массовая движуха»…

Сообщения от жителей: «Еленовка: с 2х сторон жестко, 3-ий час подряд! Текстильщик: думала соседи стены ломают — такая вибрация идет! Донецк — Текстильщик, просто писец, если у нас так, страшно, как Трудовские?! Петровка»…

Сообщение с передовой: «Мощные бои в 21:15 по всему фронту от Юга ДНР и до Станицы-Луганской не останавливаются и набирают обороты. Луганск. Бой, с применением тяжелой артиллерии: Попасная-Калиново-Троицкое»…

Гремит на западной и юго-западной окраинах Донецка: Старомихайловка-Красногоровка: бой с применением САУ и минометов. Трудовские-Марьинка: стрелковый бой продолжается, + РПГ. Сообщения от жителей Донецка: «Семашко: гремит весь запад, подключается и север, в пятиэтажке — пол ходуном. На Александровке жесткая ответка идет! Все шатается!»…

Авдеевская промзона и Ясиноватский блокпост гремят крупным калибром — ВСУ бьют из артиллерии 152 мм.

Горловка. Идет бой с применением тяжелой артиллерии, продолжается в районе Железной Балки-Артемово. Совет бойца армии ДНР: «Мичурино — в укрытия, Стальсбыт, Бессарабка, Ртутный, другие прилегающие районы — ближе к укрытиям. Северо-восточным районам быть осторожными. Идет артдуэль. По нам работает направление Клебан-Бык»…

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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