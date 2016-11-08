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Главная Украинские каратели обстреляли н. п. Желтое из минометов, БМП и гранатометов опубликовано Nvb2003 в Втр, 08/11/2016 - 23:04

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Киевские силовики сегодня обстреляли село Желтое, повреждены детский сад и жилой дом. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

"Приблизительно в 11.20 утра киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции в районе населенного пункта Желтое, а также непосредственно сам населенный пункт. Огонь длился около часа", - отметили в оборонном ведомстве Республики.

"Огонь велся из 82-мм и 120 мм минометов, а также АГС, БМП и снайперского оружия. В результате обстрелов осколками были посечены здания детского сада и многоквартирного дома", - рассказали в Народной милиции.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые зафиксировали последствия обстрела, а также установили направление, с которого он велся.

"Все произошло ориентировочно в 11.20, на тот момент дети ясельной группы как раз зашли в детский сад – успели, а старшая группа еще играла на площадке. В этот момент начали прилетать снаряды, разрываясь над детским садом", - рассказала заведующая сельским ясли-садом "Малыш" Ольга Сыроваткина. Она отметила, что воспитатели немедленно завели детей в здание, что и позволило избежать возможных ранений.

"Обстрел длился до 50 минут по времени. Пришлось кормить деток в коридоре, так как это самое безопасное место на тот момент было", - пояснила заведующая.

Сыроваткина добавила, что у детей, которые уже пережили период активных боевых действий в 2014 году, началась истерика, и их пришлось еще продолжительное время успокаивать. В Народной милиции подчеркнули, что киевские силовики прекратили обстрел только после вмешательства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее