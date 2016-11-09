Политический скандал в Южной Корее

В офисах южнокорейской компании Samsung недавно были проведены обыски в рамках расследования дела "о незаконном вмешательстве в управление страной". В центре скандала - президент Южной Кореи Пак Кын Хе и ее ближайшее окружение. Следователи пытаются проверить информацию о финансовых связях компании Samsung и дочери подруги президента Южной Кореи. Речь идет о вероятном (довольно скромном - ред.) вложении компании Samsung на 2,8 млн. евро в компанию, совладелицами которой являлись подруга президента вместе со своей дочерью.

Началу скандала положила находка планшета в мусорном баке одного из отелей, на котором были обнаружены документы 2012 - 2014 годов. Среди них - черновики выступлений южнокорейского президента. Эти речи, якобы правила подруга президента Чхве Сун Силь, о которой (вместе с дочерью) речь шла выше. Теперь обвинение пытается доказать ее вмешательство в государственные дела с целью использования своего положения для финансовой выгоды.

Является ли это фактом или провокацией пока неизвестно, однако, это бьет по репутации президента в любом случае. СМИ утверждают, что рейтинг президента Южной Кореи Пак Кын Хе достиг минимальных значений. Видимо, заинтересованными политическими силами отрабатывается вариант смены южнокорейского президента. В ближайшее время в Южной Корее ожидаются уличные протесты.