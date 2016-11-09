Реджеп Эрдоган и западные страны

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с критикой западных стран, не указывая конкретных адресатов. Он считает, что частью некого общего плана является поддержка вооруженных курдских формирований PYD/YPG и организации FETÖ (лидер которой проживает в США и которая, по мнению турецкого руководства, организовала попытку недавнего вооруженного переворота). Реджеп Эрдоган, возможно, просто постеснялся назвать заказчиков войны на Ближнем Востоке, учитывая политические послабления со стороны администрации США, произошедшие на фоне усиления активности турецкой армии в северной Сирии.

Здесь президент Турции должен был бы задать себе вопрос, откуда террористы вообще появились в северной Сирии. И почему так активизировались курды. Эрдоган долгое время поддерживал дестабилизацию Сирии, потому что считал, что это гораздо выгоднее, чем ее не поддерживать. В результате Турция столкнулась с системными проблемами, где и сам президент Эрдоган оказался "частью схемы". Очевидно, что дезинтеграция Сирии не являлась конечной точкой плана по изменению политического ландшафта Ближнего Востока. Между тем, Турция в дестабилизации Сирии активно участвовала.

В политической истории подобные схемы не редки. Например, Польша когда-то участвовала в разделе Чехословакии вместе с нацистской Германией, чтобы затем самой попасть в территориальные разделы. Каждая подобная история является показательной. Можно, конечно, искать внешние негативные источники, однако логичнее сначала разобраться, что было сделано для того, чтобы эти источники не усиливать.