Проект заселения Европы

Илья Полонский на страницах "Военного обозрения" подробно разобрал технику перемещения новых поселенцев в страны Европы. Главной транзитной страной этого "европейского проекта" выступает Ливия. На территории некогда стабильной Ливии сейчас нет центральной власти, множество различных вооруженных формирований (в том числе чисто террористических) контролируют те или иные районы. Деятельность Евросоюза по предотвращению проникновения на свою территорию мигрантов малоадекватна.

На побережье Ливии вполне спокойно функционируют "центры по доставке" мигрантов в Европу. Занимаются этим бизнесом, в том числе, и полевые командиры ИГИЛ (организация запрещена в России), они же в среде мигрантов считаются "наиболее порядочными". Боевики ИГИЛ обложили данью контрабандистов, действующих на европейском направлении. Лодки с мигрантами отправляются на регулярной рейсовой основе.

Мигранты, прибывающие на ливийское побережье, являются "детьми" различных африканских стран. В основном, Мали, Чада, Судана, Гамбии, Сомали и самой Ливии. Перевозчики направляют пересекших пустыню африканцев на Сицилию или Мальту. Крушение лодок - обычная практика. Некоторые чтобы заработать выходят в море даже на резиновых лодках. Путь по воде может составлять от 400 до 800 километров. Для лодки путешествие может занимать от нескольких суток, до недели.

Остров Лампедуза обеспечивает самый большой лагерь для мигрантов этого направления. Катера береговой охраны Италии и других стран Евросоюза имеют задачу спасать нелегальных мигрантов и доставлять их в лагерь для дальнейшей фильтрации. Однако, Ливия не единственная страна, обеспечивающая движение Африки в Европу. В Алжире и Тунисе власти точно также совершенно не препятствуют "круизам" европейского направления. Африканское побережье оказалось даже более гостеприимным для уроженцев Афганистана, Ирака и Сирии, поскольку проникнуть в Европу из Африки сейчас проще, чем через Турцию.

Таким образом, европейские чиновники оказались несостоятельными не только в плане предвидения последствий от своей военно-политической авантюры по установлению "демократии" в Ливии, но и от того, как с этим реально бороться. Турецкое руководство постоянно пытается политически эксплуатировать тему миграции в Европу через свою территорию. Европейский Союз своим бессилием чем-то напоминает позднюю Римскую Империю, которая точно также постепенно покорялась заселявшими ее племенами. Главное состоит в том, что движение Африки в Европу не прекращается, при этом европейское руководство не находит ничего лучше, чем распределять квоты для мигрантов среди европейских стран. Европа в моменте стремительно меняется.

Если добавить сюда "однополые браки", которые культивируются во множестве стран сверху на государственном уровне, либерализацию «легкой наркомании», картина еще больше напомнит уже гниющую (сверху) Римскую империю. Общество всеобщего потребления, ставка на зрелища и политическое бессилие что-либо изменить, вполне характеризуют это "развитое общество". К этому следует прибавить еще один важный аспект - Европа стремительно стареет. Некоторые европейские публицисты полагают, что Европа «самоликвидируется». Это верно, также как и то, что ей целенаправленно (политически) в этом помогают.