Сводка событий в Сирии за 8 ноября 2016 года

Корабельная ударная группа ВМФ России, в составе которой находится тяжелый авианесущий ракетный крейсер "Адмирал Кузнецов", готовится нанести удар по боевикам Исламского государства, которые находятся на подступах к Алеппо. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в Минобороны России.«Основная задача авианосной группы — вместе с кораблями Черноморского флота России, стратегической и дальней авиацией, а также самолетами с авиабазы Хмеймим нанести ракетно-авиационные удары по стремящимся прорваться в Алеппо бандформированиям на дальних подступах», — сказал собеседник издания.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 910. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (20), Латакия (4), Хама (1), Деръа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В Сирии один из членов семьи может входить в террористическую организацию, а другой - принадлежать к умеренной оппозиции, они «вместе живут, вместе воюют и имеют общие цели», заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

«Во-первых, думаю, большое преувеличение считать, что эти повстанцы внимательно слушают то, что говорят США. Мы не контролируем этих ополченцев в той степени, о которой многие думают. Это происходит потому, что мы не предоставляем им той помощи, которую они хотят. Сирийская свободная армия и другие не слушают американцев, так как просто разочарованы. И кстати, то же самое я сказал бы об Асаде и России. Мне кажется, что на Западе часто ошибаются, думая, что Путин может просто позвонить Асаду и сказать ему, что делать», - заявил Макфол.

«Во-вторых, проблема отделения террористов от других. Они все против Асада и берут деньги у тех, кто им дает. Один член семьи может быть тем, кого мы считаем террористом, а другой - представителем группировки, которую мы считаем умеренной оппозицией. В реальности они вместе живут, вместе воюют и имеют общие цели», - сообщил Макфол.

Самопровозглашенные органы власти сирийского Алеппо не представляют интересы жителей восточной части города и подыгрывают террористам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что, по поступающей информации, в Алеппо существует два «органа самоуправления». Один из них – расположенный в турецком Газиантепе «Провинциальный совет». Другой – так называемый «Городской совет», руководство которого находится в населенном пункте Атариб примерно в 20 километрах к юго-западу от Алеппо. Еще одной силой, пытающейся проявить себя в Алеппо, является так называемое «временное правительство», которое тесно связано с Национальной коалицией сил сирийской революции и оппозиции.

«Все эти самозваные «власти» далеки от того, чтобы представлять жителей восточных кварталов Алеппо, оказавшихся, по сути, заложниками боевиков. Еще хуже то, что, выполняя заказ своих спонсоров, эти деятели, лицемерно выступая как бы от имени мирных граждан, всячески подыгрывают террористам и наиболее радикальной части НВФ и ведут дело к продолжению кровопролития и страданий людей», – говорится в ответе дипломата о том, что представляет из себя «местный совет» восточного Алеппо и кто его уполномочил.

Представитель МИД отметила, что оба «совета» были якобы «избраны» в 2013 году. Изначально, по поступающим сообщениям, их финансирование осуществлялось Катаром. Теперь основными спонсорами выступают США, Великобритания, Франция, ОАЭ и скандинавские страны.

«Обструкционистская позиция «советов» привела к отмене ооновской гуманитарной операции по доставке помощи в Восточный Алеппо по трассе «Кастелло» в конце августа 2016 года. На совести «советов» и недавний срыв медицинской эвакуации из Восточного Алеппо. Тогда, хотелось бы напомнить, оппозиционно настроенные «врачи» пытались обменять вывоз пациентов на доставку медикаментов для боевиков», – подчеркнула она.

По ее словам, незаконные вооруженные формирования отдали «советам» на откуп вопросы организации жизнеобеспечения Восточного Алеппо, в том числе водо- и электроснабжение, школьное образование, работу хлебопекарен.

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил от Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП) данные о нападении на гуманитарный конвой, совершенном 19 сентября. Об этом сообщил руководитель операций МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини. «Мы не проводили. Мы не присутствовали на том месте. Так что у нас нет информации и анализа из первых рук. Те элементы, которые мы получили от САКП, не являются заключительным результатом в определении тех, кто это совершил. Но даже если бы они были итоговыми, мы бы поделились ими на двусторонней основе с заинтересованной стороной»,— пояснил Мардини.

Алеппо. В районе Акрамия (мечеть Аль-Бараа) города Алеппо населению передано около трех тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Азизи, кварталы Хай-эль-Ансари, и Эль-Машарка города Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из реактивных систем залпового огня кустарного производства, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, военную академию Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», районы Ард-Сабах, Лерамон, Хамдания-4, «3000», Халеб-эль-Джадид, «1070», Рамуси, район картонной фабрики и район бывшего военного училища в городе Алеппо.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Сотни людей, бежавших из районов, атакованных боевиками, ночуют под открытым небом на улицах Алеппо, в ожидании возвращения в свои дома.

В ходе наступления «Tiger Forces» очистили от боевиков район «1070» на юго-западе города, джихадисты также выбиты с прилегающих «1070» плантаций и высот (Фото 1,2, вложенный файл).

Подразделения САА взяли высоты Тель-Рахм и Тель-Мута.

Наступление САА поддерживали ВВС САР.

Идут ожесточенные бои в районах Дахият-аль-Асад и Миньян, где правительственные силы атакуют боевиков.

Сирийские СМИ сообщают, что, большая часть района Миньян, уже под контролем правительственных сил.

Исламистские боевики вновь использовали газообразный хлор, в результате чего пострадало несколько десятков военнослужащих САА.

Отрядам боевиков с турецкими войсками, удалось отбить у ИГ населенные пункты, оставленные ими ранее: Нааман, Сусанбат, Тархин, Араб Джудак, Батаджик и Базаджи, а также продвинуться дальше по направлению на Аль-Баб, расстояние до которого составляет менее 10 километров.

Из района авиабазы "Кувейрис" ожидается наступление на Аль-Баб нескольких тысяч солдат САА.

Курдские отряды «Сирийских Демократических Сил» (SDF), наступают из кантона Эфрин, и находятся в 18 километрах от Аль-Баба (Фото 3).

Турецкий Генштаб сообщает: «Наши ВС поразили 57 целей ИГ и одну цель сирийской курдской Партии демократического союза. ССА взяла под контроль еще три населенных пункта в районе городов Аль-Раи и Мари, в них продолжается разминирование территорий. В ходе боев получили ранения семь бойцов оппозиции, среди турецких военных потерь нет. Уничтожено 11 боевиков ИГ и два заминированных автомобиля».

Авиация коалиции у города Мара уничтожила тактическую единицу и заминированный автомобиль ИГ.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Айн-Эль-Кантара и Кермель. По населенному пункту Раша был нанесен удар с применением беспилотного летательного аппарата со взрывным устройством на борту.

Прочие террористы обстреляли населенный пункт Гусбара.

В районе Аш-Шаммас уничтожено 5 боевиков на двух автомобилях, оснащенных пулеметами.

Хама. В населенном пункте Дэр-Мама населению передано 1,5 тонны продовольствия.

Террористы обстреляли н.п. Махарда.

Идут бои в н.п. Кафр-Зейта, Морк, Тибет Аль-Имам, Аль-Ляхая, Аль-Хардана, Аль-Латамна, Атшан, Аз-Залакият, Тель-Ас и Мааркаба.

Хомс. Правительственные войска атаковали позиции боевиков ИГ к северо-востоку от Пальмиры. Идут бои за н.п. Арак и в районе месторождений Аль-Махер и Аш-Шаер.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила две тактические единицы, а также повредила боевую позицию ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Блелие, Дума, Хараста, Байтима, Джобар и высоту с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись Арбин, Хауш-Насри, Бала-Эль-Джадида, Хараста, Хараста-Эль-Кантара, квартал Адави города Дамаск, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, больница Ибн-эль-Валид.

В результате террористических обстрелов кварталов Меззе-86 и Шейх-Саад, получили ранения 7 человек,

В результате обстрела больницы полиции в Харасте погиб санитар и ранена врач.

Подразделения САА расширили контроль над фермами в окрестностях Аль-Рейхана.

В районе Хан Аш-Ших вооруженные силы взяли под свой контроль дорогу Друша — Зарура.

Боевики «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») атаковали позиции правительственных войск в районе сельскохозяйственных угодий Аль-Бувейда, расположенных к северу от Хан Аш-Шиха.

Отмечено боестолкновение на дороге Мазраа Бейт-Джин.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд, вблизи площади Аль-Масри, на улице Аль-Джумрук Аль-Кадим и около лагеря беженцев Ан-Назихин.

Отмечено боестолкновение в у н.п. Аль-Ядуда к западу от Дараа.

Боевики обстреляли н.п. Эбта.

Сувейда. В н.п. Шакка населению передано 1,9 тонны гуманитарных грузов.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила 7 тактических единиц, пять боевых позиций, три автомобиля, два моста и артиллерийскую батарею, а также повредила три маршрута поставок ИГ.