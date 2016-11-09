Мясо подешевеет, по крайней мере, куриное

Как сообщил и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Иван Михайлов, на госпредприятии «Шахтёрская птицефабрика» намерены увеличить объёмы производства мяса птицы для насыщения внутреннего рынка Республики. Ведь пока что часть кур приходится завозить из-за рубежа.

Министр отметил, что сегодня производством мяса заниматься выгодно, и притом не накручивая на него цены: «Мы работаем над тем, чтобы увеличить объёмы производства мяса «Шахтёрской птицефабрики». Ищем резервы для того, чтобы снизить цены на мясо для насыщения рынка Республики», - утверждает министр.

На той же «Шахтёрской птицефабрике» увеличение количества товарной продукции сдерживается возможностями цеха убоя птицы. Сейчас рассматривается вопрос о его двухсменной работе. Прорабатывается также вопрос о снижении стоимости кормов для этой государственной птицефабрики.