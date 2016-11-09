Расширяется банковская сеть ДНР

Центральный Республиканский банк уже выпустил и обслуживает более полумиллиона платёжных карт, на которые начисляются пенсии, заработная плата, регрессы и социальные пособия. В ближайших планах банка – обеспечение картами студентов для получения стипендий. При этом постепенное наращивание объёмов выпуска платёжных карт послужило увеличению объёмов безналичных платежей. Так, по крайней мере, считают в пресс-службе ЦРБ ДНР.

Уже более 720 предприятий и организаций Республики заключили договора с Центробанком на обеспечение сотрудников зарплатными картами. Идёт постоянное и планомерное расширение банкоматной сети. Только за последнюю неделю сданы в эксплуатацию новые банкоматы в Донецке, Шахтёрске и Торезе.

Кроме того, уже 254 отделения банка оборудованы кассовыми терминалами для снятия наличных с платёжных карт. Более 350 терминалов установлено в торговых сетях Республики для расчётов за товары и услуги при помощи платёжных карт.