Прокормит ли Мариуполь вузы-переселенцы?

Сегодняшнее положение Мариуполя далеко не блестящее. Городской бюджет не справляется с коммунальными платежами. А главные налогоплательщики – металлургические комбинаты сворачивают производство и сокращают персонал.

И вот в это отнюдь не радостной обстановке Мариупольский горсовет подписывает соглашение о сотрудничестве с Донецким юридическим институтом, Донецким государственным университетом управления и Донецким национальным медицинским университетом.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко клятвенно обещает, что на следующей сессии будет откорректирован бюджет, чтобы для этих трёх вузов-беглецов приобрести здания для их комфортного размещения.

Обещать, конечно, можно всё, однако настораживает горькая судьба ДонНУ, бежавшего в своё время в Винницу (о чём мы уже сообщали ранее) и там столкнувшегося с равнодушием местных и киевских властей. Вряд ли судьба его собратьев будет лучше, тем более что Мариуполь и так уже перегружен областными структурами власти, чиновниками и военными.

Ну чего не сделаешь для повышения пиара!