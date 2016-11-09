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Мы предвидели кровавый украинский тупик

опубликовано alex1943 в Ср, 09/11/2016 - 10:50 Новость: тема тэги гео
tupik
Знаменитый российский писатель Юрий Поляков попал в число тех 140 деятелей культуры РФ, которым СБУ запретило въезд на Украину, заподозрив их в угрозе национальной безопасности незалежной.

А вот как прокомментировал это сам Поляков: «Конечно, вот эта новость, что мне запретили въезд всё это очень грустно. Однако с точки зрения украинской власти я думаю, что заслужил эту меру. Ведь ещё в 2003-2004 годах в «Литературной газете», которую я редактирую, была помещена серия материалов, где рассказывалось о том, что происходило тогда в Севастополе и как там пытались подавить русские традиции – воинские, национальные и так далее. Ну, то есть «Литературная газета» занималась украинской проблематикой уже давно. Потому что мы понимали, и раньше многих почувствовали, что это всё идёт в тупик кровавый».

Что ж, получается, Служба Безопасности Украины как бы по-своему отметила заслуги российского писателя-антифашиста. Тем, кому нынче запрещают въезд на Украину, следует гордиться этим фактом как боевой наградой.


Василий Семёнов

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