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Откуда пошёл лозунг «Слава Украине!»

опубликовано alex1943 в Ср, 09/11/2016 - 10:56 Новость: тема тэги гео
otkuda
Ровно 75 лет тому назад в оккупированном нацистами Киеве вышел второй номер коллаборационистской газетёнки «Днипрова хвыля». Выпуск открывался редакционной статьёй под заголовком: «Слава Украине! – Героям слава!».

Цветисто поведав об «украинском народе-Прометее» авторы далее написали: «По призыву его души (народа то есть) вступили на украинскую землю правнуки тех, кто помог украинцам в конце первого тысячелетия нашей эры построить свою государственность – Киевскую Русь, сыны нынешней Германии».

Тем самым заявили, что без немцев никакой Украины ни в прошлом, ни в настоящем построить невозможно. В столь же в лизоблюдском тоне статья и завершалась: «Да здравствует наш друг и союзник – Новая Германия, возвеличенная её мудрым Фюрером Адольфом Гитлером! Слава Украине! – Героям слава!».

Ну что тут скажешь? Как говорится, без комментариев.


Василий Семёнов.

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