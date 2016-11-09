Откуда пошёл лозунг «Слава Украине!»

Ровно 75 лет тому назад в оккупированном нацистами Киеве вышел второй номер коллаборационистской газетёнки «Днипрова хвыля». Выпуск открывался редакционной статьёй под заголовком: «Слава Украине! – Героям слава!».

Цветисто поведав об «украинском народе-Прометее» авторы далее написали: «По призыву его души (народа то есть) вступили на украинскую землю правнуки тех, кто помог украинцам в конце первого тысячелетия нашей эры построить свою государственность – Киевскую Русь, сыны нынешней Германии».

Тем самым заявили, что без немцев никакой Украины ни в прошлом, ни в настоящем построить невозможно. В столь же в лизоблюдском тоне статья и завершалась: «Да здравствует наш друг и союзник – Новая Германия, возвеличенная её мудрым Фюрером Адольфом Гитлером! Слава Украине! – Героям слава!».

Ну что тут скажешь? Как говорится, без комментариев.