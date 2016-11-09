Общественная комиссия ДНР по фиксации военных преступлений вчера передала для ОБСЕ материалы по обстрелу Макеевки 27 октября

Вечером 27 октября, ВСУ открыли огонь из минометов и ствольной артиллерии по жилым кварталам Макеевки. В этот же вечер интенсивный огонь украинских силовиков был зафиксирован по городам и поселкам ДНР, а также позициям вооруженных сил Республики по всей линии разграничения сторон. В результате за несколько часов обстрелов 5 человек погибли, в том числе трое мирных жителей. 16 человек получили ранения. Из них 10 человек – мирные жители, среди которых были и двое детей. ДНР экстренно созвала видеоконференцию участников Контактной группы. По ее итогам было принято решение создать рабочую подгруппу по расследованию данного происшествия.

Как сообщил представитель Общественной комиссии ДНР по документированию военных преступлений профессор Александр Моисеев: «Вчера, 8 ноября, состоялась передача представителям Минской группы по безопасности результатов проведенного расследования по факту обстрела Макеевки, произошедшего 27 октября, — рассказал он. – С инициативой провести полномасштабное расследование выступила Общественная комиссия по документированию военных преступлений, в состав которой входят эксперты и специалисты различных направлений: криминалисты, медики, адвокаты, юристы. Сегодня через представителей группы по безопасности в Минске ОБСЕ будут представлены все материалы по обстрелу Макеевки для принятия необходимых действий и мер в отношении украинской стороны».

Моисеев рассказал, что материалы комиссия собирала по горячим следам, были проведены все необходимые процедуры и в том, что обстрелы производились с вражеской территории украинскими карателями, сомнений не возникает

«Жители Донбасса уже не в состоянии терпеть наглую ложь о том, что «мы сами себя обстреливаем», которую Украина выдает за аксиому».