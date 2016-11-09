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ЕС ввел санкции против депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму

опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 12:31 Новость: тема тэги гео
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Евросоюз добавил в список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции, депутатов Госдумы РФ, избранных в Крыму. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в Официальном журнале ЕС.
"Учитывая организацию Российской Федерацией выборов в Госдуму в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе Совет считает, что шесть человек должны быть добавлены к перечню лиц и компаний, в отношении которых действуют ограничительные меры", - сказано в документе.
В список включены пять депутатов от Крыма Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик.
Решение вступает в силу со дня его публикации в Официальном журнале ЕС.
Министерство иностранных дел РФ пообещало принять "ответные меры" в связи с таким решением ЕС.
"Ограничительные меры ЕС в отношении жителей Крыма и Севастополя воспринимаем как ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое изъявление воли", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ также отметили, что жители полуострова совершенно легитимно избрали своих представителей, и подчеркнули, что "вопрос с возвращением Крыма в состав России решен окончательно".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"