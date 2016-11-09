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Украинский депутат потребовал объявить польского генконсула персоной нон-грата за его высказывания о Степане Бандере

опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 12:40 Новость: тема тэги гео
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Один из депутатов Верховной Рады Украины, направил в украинский МИД запрос с требованием объявить генконсула Польши в Львове персоной нон-грата. Причиной послужили слова консула Веслава Мазура о Степане Бандере.
Дипломат во время утверждения его кандидатуры в Сейме назвал Бандеру, которого на Украине считают героем, бандитом. При этом он призвал называть вещи своими именами и не прятать голову в песок. Кроме того, по словам Мазура, украинцы плохо знают свою историю и их хорошо бы просветить обо всех преступлениях Бандеры.
В итоге в украинском МИД ответили, что идею нардепа не поддерживают, но с коллегой из Польши воспитательную беседу все-таки провели.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"