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Главная Украинский депутат потребовал объявить польского генконсула персоной нон-грата за его высказывания о Степане Бандере опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 12:40 Новость: тема тэги гео Один из депутатов Верховной Рады Украины, направил в украинский МИД запрос с требованием объявить генконсула Польши в Львове персоной нон-грата. Причиной послужили слова консула Веслава Мазура о Степане Бандере.

Дипломат во время утверждения его кандидатуры в Сейме назвал Бандеру, которого на Украине считают героем, бандитом. При этом он призвал называть вещи своими именами и не прятать голову в песок. Кроме того, по словам Мазура, украинцы плохо знают свою историю и их хорошо бы просветить обо всех преступлениях Бандеры.

В итоге в украинском МИД ответили, что идею нардепа не поддерживают, но с коллегой из Польши воспитательную беседу все-таки провели. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее