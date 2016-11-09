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Последствия обстрела украинскими карателями н.п. Еленовка в ДНР

опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 13:13
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Вчера, около 17-00, украинские силовики обстреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм территорию контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к югу от Донецка, где в тот момент находилась очередь из гражданских автомобилей, в результате обстрела движение через КПП перекрыто. Мирных жителей, которые пытались проехать, срочно отправили в направлении Донецка, военнослужащие пограничной службы укрылись в блиндажах. По данным представителя командования, с позиций ВСУ было выпущено как минимум 52 мины и более десяти артснарядов.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"