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Главная Последствия обстрела украинскими карателями н.п. Еленовка в ДНР опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 13:13

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Вчера, около 17-00, украинские силовики обстреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм территорию контрольно-пропускного пункта «Еленовка» к югу от Донецка, где в тот момент находилась очередь из гражданских автомобилей, в результате обстрела движение через КПП перекрыто. Мирных жителей, которые пытались проехать, срочно отправили в направлении Донецка, военнослужащие пограничной службы укрылись в блиндажах. По данным представителя командования, с позиций ВСУ было выпущено как минимум 52 мины и более десяти артснарядов. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее