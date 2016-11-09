Хиллари Клинтон была вынуждена признать свое поражение

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон поздравила республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, сообщает телеканал CNN.

Клинтон позвонила Трампу по телефону и официально признала свое поражение.

Окончательные итоги выборов пока не подведены, однако победа Трампа уже практически очевидна. Как сообщает издание Politico, что республиканец получает 276 голосов выборщиков, тогда как Клинтон поддержали 218. За Трампа проголосовали почти 56,9 млн человек, за его соперницу - 55,8 млн.

У США появляется возможность резко изменить свой агрессивный курс в международной политике и сохранить при этом лицо. Теперь все будет зависеть от сенаторов,лоббирующих интересы Пентагона в конгрессе страны.

Президент России Владимир Путин уже поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, сообщает пресс-служба Кремля.

В своей телеграмме Трампу глава государства "выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности".

Путин также выразил уверенность, что в интересах народов России и США, а также всего мирового сообщества, чтобы обе страны выстроили конструктивный диалог, основанный на принципах равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга.

Российский президент пожелал республиканцу успехов в столь ответственной деятельности во главе Соединенных Штатов.

Раньше Путина успел поздравить Трампа с победой Владимир Вольфович Жириновский, и сегодня в студии у Соловьева будут пить шампанское, которое проставит лидер ЛДПР, а Майклу Бому придется плакать, потому что обещал.