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Главная Американцы требуют «устранить» Сороса опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 13:18

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Петицию на сайте Белого дома, обращенную к конгрессу США с требованием немедленно собраться на внеочередное заседания подписали уже 129 тысяч американцев, которые просят лишить Джорджа Сороса возможности оказывать влияние на исход президентских выборов. Информация о том, что генеральный директор компании - производителя машин и технологий для голосования лорд Мэллок-Браун состоит в тесных партнерских связях с мировым мошенником и спекулянтом Джорджем Соросом, появилась в американских СМИ в середине октября. И это стало последней каплей в чаше терпения жителей Америки. Косвенно это подтверждает и тот факт, что сам Сорос неоднократно выступал в поддержку Хиллари Клинтон. Известный финансист "цветных революций" делает все возможное, чтобы не допустить до власти Дональда Трампа, который не раз заявлял, что в случае победы прекратит политику "насаждения демократии" другим странам. Учитывая печальный опыт структур Сороса на постсоветском пространстве и в странах Центральной и Восточной Европы, эта связь даёт возможность всерьёз подозревать финансиста и спонсора "цветных революций" в попытках повлиять на объективность волеизъявления американских граждан. Реакции на это обращение еще не последовало, однако администрация американского президента была неоднократно уличена в удалении "неудобных" петиций и искусственном "откручивании" счётчика проголосовавших. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее