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Главная Россия намерена возить грузы в Европу в обход Польши опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 14:08 Новость: тема тэги гео Россия планирует увеличить частоту паромного сообщения для перевозки грузов в Европу в обход Польши. Об этом, накануне переговоров с польскими транспортными властями по квотам на проезд наших грузовиков, заявили в Минтрансе РФ.

Министерство прорабатывает вопрос кратного увеличения объемов паромных перевозок. Это позволит отказаться от транзита через Польшу в связи с нестабильной политикой польских коллег по обмену разрешениями, не позволяющей российским перевозчикам комфортно работать. Нашим перевозчикам сейчас приходится получать польские транзитные разрешения на проезд через ее территорию.

Логистический маршрут будет разрабатываться с учетом паромного сообщения для грузоперевозчиков, чтобы безопасно и оперативно доставлять фуры с товарами. В настоящее время рассматриваются варианты морских торговых портов, откуда оптимально будет запустить паромную линию, например, в Германии.

С запуском новых паромных линий перевозчики будут экономить время, что сыграет существенную роль в дальнейшем развитии торговых отношений между Россией и странами Евросоюза. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее