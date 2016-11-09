Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН представил в организации проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму, призвав Россию допустить наблюдателей на полуостров. Соавторами проекта резолюции выступили 38 делегаций, включая США, Великобританию и Францию.В документе предлагается осудить ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику, которые якобы имеют место в отношении жителей Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских властей.В проекте содержится просьба к генсеку ООН изыскивать пути и средства, "позволяющие обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека".В преамбуле проекта говорится об осуждении "временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополя" и "непризнании ее аннексии".

Заместитель российского постпреда Евгений Загайнов уже заявил, что российская делегация будет голосовать против проекта этой «односторонней необъективной и предвзятой» резолюции и назвал её попыткой оказать давление на Москву.

Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей, так как в нем не прописаны такие шаги Киева по отношению к Крыму как приостановка торговли, отключение электроэнергии и прекращение банковского обслуживания, указал российский делегат.

Проект резолюции будет вынесен на голосование в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября.