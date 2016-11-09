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Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму

опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 14:27 Новость: тема тэги гео
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Постоянный представитель Украины при ООН представил в организации проект резолюции по соблюдению прав человека в Крыму, призвав Россию допустить наблюдателей на полуостров. Соавторами проекта резолюции выступили 38 делегаций, включая США, Великобританию и Францию.
В документе предлагается осудить ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику, которые якобы имеют место в отношении жителей Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских властей.
В проекте содержится просьба к генсеку ООН изыскивать пути и средства, "позволяющие обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека".
В преамбуле проекта говорится об осуждении "временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополя" и "непризнании ее аннексии".

Заместитель российского постпреда Евгений Загайнов уже заявил, что российская делегация будет голосовать против проекта этой «односторонней необъективной и предвзятой» резолюции и назвал её попыткой оказать давление на Москву.
Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей, так как в нем не прописаны такие шаги Киева по отношению к Крыму как приостановка торговли, отключение электроэнергии и прекращение банковского обслуживания, указал российский делегат.
Проект резолюции будет вынесен на голосование в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября.

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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"