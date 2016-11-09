После победы Дональда Трампа на выборах президента США гривну ожидает крутое пике

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США негативно скажется на украинской валюте. Об этом заявила исполнительный директор независимой ассоциации банков Украины Елена Короткова.

«Победа Трампа — это для Украины не очень хорошо. Все международные мировые инвесторы будут переходить в другие валюты, не в доллары: в золото, в японскую денежную единицу. А на Украине экономика зависима от доллара. В долгосрочной и среднесрочной перспективе это не очень хорошо отразится на гривне», — сказала Елена Короткова.

Эксперт также добавила, что вкладчикам не следует спешить сдавать доллары и прокомментировала перспективы покупки золота.

«Золото — это долгосрочная инвестиция, которая всегда будет только подниматься в цене. Доллары не нужно сдавать, если курс будет расти. Это не так быстро появится. Возможен рост до одной гривны, не больше», — добавила эксперт.

Как стало известно, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США и стал сорок пятым лидером страны.