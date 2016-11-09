Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики активизировали обстрелы населенных пунктов и позиций Народной милиции ЛНР, чтобы продемонстрировать прибывшему в зону так называемой "АТО" начальнику генерального штаба ВСУ Виктору Муженко свою преданность. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.

Он напомнил, что ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР "продолжает оставаться напряженной", киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли позиции военнослужащих Республики.

Так, в результате обстрела села Желтое, который велся около часа, повреждения получили многоквартирный жилой дом и здание действующего детского сада, на территории которого в момент обстрела гуляли дети.

"И только благодаря реакции воспитателей, которые приняли меры по спасению, никто не пострадал", - отметил Марочко.

Также в результате артиллерийского обстрела Стаханова вечером 8 ноября был частично разрушен жилой дом.

"Все эти обстрелы населённых пунктов Республики и позиций Народной милиции связаны с прибытием начальника генерального штаба ВСУ Муженко в район позиций 54-й бригады, который прибыл для ознакомления с обстановкой. Дабы показать свою преданность преступной украинской верхушке, подразделения этой бригады активизировали обстрелы по территории нашей Республики", - заявил Марочко.

"В очередной раз отмечаю, что киевская хунта целенаправленно осуществляет геноцид собственного народа, производя обстрелы населенных пунктов с мирными жителями", - добавил представитель оборонного ведомства.