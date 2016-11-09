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Главная Парламент Нидерландов отсрочил решение по ассоциации с Украиной до декабря опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 14:41 Новость: тема тэги гео Большинство депутатов в парламенте Нидерландов утвердили решение предоставить премьер-министру Марку Рютте больше времени для проведения переговоров с европейскими коллегами относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Об этом сообщает EUobserver. Так, депутаты решили дать Марку Рютте время до саммита ЕС в Брюсселе, который запланирован на середину декабря. На дебатах в парламенте несколько оппозиционных партий отметили, что результат референдума был четкий, и Соглашение об ассоциации нельзя ратифицировать.

Как отмечается, юридически Марк Рютте может игнорировать результат референдума и ратифицировать договор, но политически, идти на такой непопулярный шаг за четыре месяца до общенациональных выборов он не хочет. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее