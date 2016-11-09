Премьер-министр Италии призвал покончить с «диктатом Евросоюза»
опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 14:44 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
|
|
Мы в соцсетях
|
Премьер-министр Италии призвал покончить с «диктатом Евросоюза»
опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 14:44 Новость: тема
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 2 пользователя и 671 гость.
Пользователи на сайте
Отправить комментарий