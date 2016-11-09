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Главная Премьер-министр Италии призвал покончить с «диктатом Евросоюза» опубликовано Nvb2003 в Ср, 09/11/2016 - 14:44 Новость: тема тэги гео Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что время диктата со стороны Европейского Союза в адрес Италии закончилось.

«Помогите мне утвердить идею сильной Италии, которая не идет в Европу за разъяснениями того, что ей надлежит делать, а сама несет в Европу свои идеи и ценности. Хватит говорить о том, чего от нас требует Европа, давайте начнем говорить о том, чего мы хотим. Время диктата закончилось», — сказал Маттео Ренци, выступая перед мэрами городов провинции Алессандрия. Ранее он заявил, что в 2017 году Рим может наложить вето на общеевропейский бюджет, если все страны ЕС не будут исполнять принятые ранее решения по мигрантам. По словам премьера, «механизм, согласно которому мы даем Европе 20 миллиардов евро, а затем ЕС возвращает нам 12 миллиардов, больше не работает». :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее