Бандеровцы дали время Русскому культурному центру, чтобы добровольно покинуть здание в центре Львова

Управления имуществом общей собственности Львовского облсовета во исполнение решения областного совета направило письма организациям Русского культурного центра с требованием добровольно освободить помещение на ул. Короленко, 1а во Львове в срок до 14 ноября 2016 года.

Об этом шла речь 9 ноября во время круглого стола во Львовском облсовете по обсуждению конкурсных условий по аренде упомянутого помещения.

По информации управления имуществом общей собственности, 1 ноября письма о выселении были направлены Русскому обществу им. Пушкина, Землячеству ленинградцев во Львове «Питер-клуб» и редакции газеты «Русский вестник».

Как сообщил заместитель председателя областного совета Владимир Гирняк, в случае, если упомянутые организации откажутся добровольно покинуть помещение, а, скорее всего, так и произойдет — тогда будет подан иск в суд о принудительном выселении. Параллельно с судебной волокитой облсовет планирует объявить конкурс для общественных организаций волонтеров и карателей «АТО» по дальнейшей аренде здания.

По мнению заместителя председателя облсовета, выселение Русского центра из здания по решению суда может состояться уже через два-три месяца.

В круглом столе приняли участие общественные организации боевиков «АТО» и волонтеров, которые выразили свое видение дальнейшей судьбы помещения.

Как сообщалось ранее, на сессии 25 октября этого года Львовский облсовет решил отобрать здание по адресу ул. Короленко, 1а во Львове, где размещается Русский культурный центр.