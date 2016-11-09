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Львовский пропагандист о победе Трампа: Будет ли принимать его Америка наш мусор?

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 16:27 Новость: тема тэги гео
Трамп Дональд

Львовский «журналист», пропагандист украинского нацизма Роман Онишкевич прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Соответствующий сообщение размещено на его странице в Facebook.

«Почему мы так все озабочены из-за победы Трампа. Может, он наш мужик, а мы, зазомбированные телекартинкой, на самом деле не знаем главного. Что он знает из важнейших вопросов? Во-первых, какая его позиция по покупке Лещенко квартиры? Во-вторых, кто ему симпатичен — Надя Савченко или Юля Тимошенко? Наконец, в-третьих и самое главное: будет ли его Америка принимать наш мусор?», — говорится в заметке украинского нациста.

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США и стал сорок пятого лидером страны.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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