Глава НБУ заявила, что Украина не получит денег от МВФ

Преступная хунта рискует не дождаться транша Международного валютного фонда в размере 1,3 млрд долларов из-за торможения реформ в Верховной Раде, что уже в следующем году поставит под угрозу существование страны «404».

О данном факте сообщила председатель Национального банка Валерия Гонтарева.

«Я не хотела бы, чтобы мы питали иллюзии, что можем обойтись без международной помощи», — сказала Гонтарева.

«Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние 2,5 года, — когда мы стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивающие макроэкономическую стабильность, — все это на наших глазах начинает испаряться», — добавила она.

Сначала НБУ планировал увеличить в 2016 году резервы до 19,6 млрд долл., но дважды резал прогноз через отсрочку кредитов МВФ и других западных доноров. Миссия МВФ на прошлой неделе начала в Киеве двухнедельные переговоры о четвертом транше 17,5-миллиардной программы.

По словам председателя НБУ, препятствием для положительного решения может стать промедление парламента с принятием сбалансированного бюджета, реформированием пенсионной системы, проведением земельной реформы.

«Наш базовый сценарий предполагает, что мы получаем 1,3 миллиарда долларов в этом году, но есть риски того, что мы его не успеем получить в этом году», — сказала Гонтарева.

В 2017 году Украина должна заплатить только 1,5 миллиарда долларов одних процентов по внешним обязательствам и погасить 1 миллиард долларов ранее взятых кредитов МВФ.