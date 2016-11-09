Будущий президент США Дональд Трамп, которого в избирательной гонке поддержало большинство американцев, всегда заявлял, что не любит «чистых» политиков. Зато бизнесменов, которые пришли к власти, он считает пригодными для такой работы. Такая позиция может положительно повлиять на отношения с политиком-бизнесменом Петром Порошенко, считает украинский нацист Тарас Черновол.

«Для Украины победа Дональда Трампа на президентских выборах в США является нежелательной. Не стоит беспокоиться раньше времени, поскольку свою позицию в отношении России Трампу вскоре придется пересмотреть. Ведь Республиканская партия, от которой и шел на выборы этот кандидат, жестко осуждает действия России, в отличие от лояльных демократов», — говорит галичанин Черновол.

Бывший бандеровский агент в Партии регионов и окружении Виктора Януковича считает, что приход к власти демократов для Украины был бы выгодным в практическом плане. Ведь отношения с предыдущей властью США определенным образом уже выстраивались. Сейчас же Петру Порошенко придется возвращаться к отношениям, которые были в 2014 году, и начинать новый диалог.

«Украинскому президенту нужно воспользоваться тем, что он, как и Трамп, успешный бизнесмен. Именно эта особенность Петра Порошенко может помочь выстроить полезные отношения США и Украины», — резюмировал политический изгнанник Тарас Черновол.

Напомним, что Тарас Черновол поддерживает убийство мирного население Донбасса, а также радовался смерти русских людей при авиакатастрофе в аэропорту Ростова-на-Дону.