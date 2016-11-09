BBC: Пять вещей, которые может изменить Трамп на посту президента США

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США может повлиять на отношения Америки с остальным миром. Эксперты прогнозируют пять способов, как это может произойти. Об этом сообщает британское издание ВВС.

Изменения в свободной торговле

Трамп говорил об отмене ряда соглашений о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, поскольку он считает эти соглашения причиной сокращения рабочих мест в США. Также он предлагал, чтобы США вышли из ВТО. Кроме того, Трамп выступал за то, чтобы наложить 45% пошлины на товары из Китая и 35% — на товары из Мексики. Это, по его мнению, будет способствовать тому, что компании не будут переносить рабочие места к югу от границы.

Изменения климата

Трамп предлагал отменить Парижское климатическое соглашение, которое в декабре 2015 года подписали более 195 стран. Также он заявлял, что прекратит все американское финансирование программ ООН по глобальному потеплению. При этом следует отметить, что ни одна отдельная страна не может отменить Парижское соглашение, но в случае отказа США от некоторых ее мероприятий, это нанесет значительный удар по документу.

Закрытые границы

Трамп в течение предвыборной кампании сильно изменил свою позицию в отношении иммигрантов: сначала он обещал построить стену на границе США и Мексики и депортировать более 10 млн нелегальных мигрантов.

Но впоследствии политик смягчил свою позицию по отношению к гастарбайтерам, живущих в США, и добавил, что остальными мигрантами без документов будет заниматься позже. Трамп также заявлял о полном запрете мусульманам въезжать в США, но впоследствии уточнил, что это просто предложение, а не его политика.

НАТО

Трамп не раз резко критиковал НАТО и его членов в частности, называя их неблагодарными союзниками, которые пользуются американской щедростью. Политик заявил, что Штаты больше не могут позволить себе защищать страны без адекватной компенсации, намекая, что хочет вывести американские войска, если за них не платить.

Отмечается, что в определенной степени Трамп озвучил давнюю обеспокоенность США тем, что большинство членов НАТО не соблюдают цели выделять не менее 2% ВВП на оборону.

Россия

Трамп неоднократно восхвалял Владимира Путина, называя его сильным лидером и заявляя о желании иметь хорошие отношения с ним. Также он отмечал, что хочет «ослабить трения» с лидером РФ, но не уточнял, как именно это должно произойти.

Кроме того, политик говорил, что получил бы большее уважение Путина, чем Хиллари Клинтон или Обама.

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США и стал сорок пятым лидером страны.