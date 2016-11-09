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Победа Трампа будет означать пересмотр политики США в отношении украинской власти

опубликовано alex1943 в Ср, 09/11/2016 - 17:52 Новость: тема тэги гео
porosh
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США является "плохим знаком" для президента Украины Петра Порошенко и представителей украинской "партии войны".

"Победа Трампа — это очень плохой знак для Порошенко и его окружения, особенно для "партии войны" Яценюка, Турчинова и всех остальных. Для них это будет означать завершение политической эпохи и как минимум ставку на других людей", — сказал Бортник РИА Новости.
Также он считает, что победа Трампа будет означать пересмотр политики США, если не в отношении в целом Украины, то в отношении украинской власти.

При этом он уточнил, что речь может идти о том, что США не откажутся от поддержки Украины, но сделают ставку не на Порошенко, а на других людей.

Вместе с тем эксперт считает, что этот условный диапазон будет зависеть от того, удастся ли ему договориться с Россией. При этом Бортник подчеркнул, что реальные изменения в политике США в отношении Украины стоит ожидать не раньше февраля 2017 года.

В то же время президент Украины Петр Порошенко надеется на поддержку Вашингтона в проведении реформ и восстановлении территориальной целостности, и уже поспешил пригласить новоизбранного президента США Дональда Трампа на Украину, сообщила пресс-служба украинского президента по итогам его встречи с послом США на Украине Мари Йованович.

Президент также рассчитывает, что будет возобновлена работа комиссии стратегического партнерства в ближайшее время.

"Президент пригласил новоизбранного президента США Дональда Трампа посетить Украину", — также говорится в сообщении пресс-службы.

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