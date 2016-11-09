Истерика украинского нациста: Я бы на месте Трампа не веселился приветствию Путина — он дважды поздравлял Януковича

Пропагандист преступного режима Виктор Таран убежден, что победа Дональда Трампа на президентских выборах не изменит общую стратегию Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации.

«Хотя Владимир Путин одним из первых поздравил Дональда Трампа с победой, я бы на месте Трампа не спешил бы этому радоваться. Ведь можем вспомнить, как Путин дважды поздравлял Януковича с победой, и мы знаем, что было дальше: Янукович потерял победу в 2004 году, а в 2013 году вообще сбежал из Украины, поэтому это — не очень хороший знак», — отметил глашатай банды Порошенко.

Виктор Таран добавил, что США работают в рамках долгосрочной стратегии, в частности, и относительно санкций против России, и президенту было бы очень трудно ее изменить: «Очень трудно представить, чтобы Трамп сумел бы переломить эту стратегию, которая определялась годами. Тем более, стоит напомнить, что многие сенаторы, в частности, Маккейн победили на выборах, и они будут иметь большое влияние на внешнюю политику США».

Также политолог-пропагандист напомнил, что Украина будет пользоваться большим вниманием во внешней политике Соединенных Штатов при президентстве Трампа. «Конечно, нужно также узнать, кто получит важные должности во внешнеполитическом блоке и военной сфере. Однако есть основания ожидать большего внимания правительства США к украинской тематике», — резюмировал нацист Таран.