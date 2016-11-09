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Мечты львовского политика в изгнании: Трамп-президент будет значительно отличаться от Трампа-кандидата

опубликовано vinodelov в Ср, 09/11/2016 - 18:19 Новость: тема тэги гео
Тарас Черновол

От Дональда Трампа в качестве президента США следует ожидать еще немало сюрпризов. Впоследствии он распрощается со своими пророссийскими иллюзиями и советниками. Его высказывания по России и Путину во время предвыборной кампании строились на противопоставлении к своему оппоненту. Поэтому, если Клинтон была против России, то он обязательно должен поддерживать это государство.

Об этом заявил политический труп Тарас Черновол.

Инаугурация 45-го президента США состоится 20 января 2017 года. К этому времени каких-то кардинальных заявлений Дональда Трампа, в частности в отношении России, ожидать не стоит, считает Тарас Черновол. Зато России не стоит надеяться на то, что ей удастся использовать выборы в США в свою пользу.

«Конечно, Россия будет пытаться использовать нового президента США в свою пользу. К тому же, советники Трампа, будут всячески лоббировать интересы РФ. Однако Трамп, вероятно, побоится раскола в партии. Поэтому он изменит свои риторику относительно Владимира Путина и избавится от российских лоббистов», — мечтательно отметил Черновол.

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