«Чудо, что сами остались живы», — жители города Ирмино про мощный артобстрел со стороны ВСУ

Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали последствия мощного артиллерийского удара со стороны ВСУ во вторник, 8 ноября, по жилым районам города Ирмино в Луганской народной республике. В результате этого обстрела разрушен жилой дом, еще два дома получили значительные повреждения.

«Вчера с 16.00 начались бомбежки, везде летело, свистело, потом на некоторое время прекратилось, — рассказывает хозяйка разрушенного дома по улице Совхозной, 101-а, Анна Кононенко. — Потом я вспомнила, что по радио передавали, как вести себя при артобстрелах, а у нас везде же окна, я и говорю давай спрячемся… Потом произошел хлопок такой — мы даже взрыва не слышали, и начало все трещать, дом валится, даже не успели понять, как это все происходило. Двери взрывной волной вынесло, все трещало, взрывалось. Уцелели потому что на первом этаже были, это нас и спасло»… Женщина рассказала, что Ирмино (административно город подчинен Стахановскому горсовету), находится ближе к линии фронта, чем сам Стаханов, поэтому и под обстрелы попадает чаще. «Очень часто стреляют, у нас нет такого дня, чтобы не стреляли… Мы прекрасно понимаем откуда стреляют, уже даже выучили из чего стреляют с той стороны, обычно — с Попасной», — рассказала хозяйка дома. Город Попасная, напомним, находится под контролем ВСУ.

Жительница другого пострадавшего дома, пенсионерка Надежда Федотова, рассказала представителям ОБСЕ: «Вчера ночью, около 22.00 сидела у двора на ящике и слушала — откуда и куда стреляют. И только встала, ушла — и прилетело как раз на то место, где я сидела… У нас стекла повылетали, двери вышибло, чудо что сами живы остались».

Напомним: в ночь на 9 ноября гремела вся линия фронта — от Луганска — до Донецка. В военном ведомстве ЛНР мощные обстрелы со стороны ВСУ связывают с тем, что на Донбассе в эти дни находится начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, и ему таким образом демонстрировали «мощь украинской армии».